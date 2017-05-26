آية حجازي: لم أذهب لـ«ترامب» بطائرة عسكرية.. رُحت بـ«طيارة شيك كده»

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قالت آية حجازي، مؤسسة جمعية بلادي جزيرة للإنسانية، المختصة برعاية أطفال الشوارع، إن عدد كبير من المصريين هاجمها بعد لقائها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر ذلك تأييد لسياساته، مضيفة: "ناس كتير زعلانة مني وده حقهم.. أنا جالي صراع داخلي لما عرفت أنه حابب يستقبلني ومعرفتش أعمل إيه".

وأضافت "آية"، في أول ظهور لها بعد لقائها بالرئيس الأمريكي، ببرنامج " بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أنها من أصول مصرية ومسلمة، وعندما طلب ترامب مقابلتها واستقبالها وافقت، موضحة أنها لو معارضة ومخالفة لقراراته "هو في الآخر رئيس وأنا في الآخر مواطن، إيه اللي يمنع إني أقابله".

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واستشهدت بواقعة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء الصعيد بعد تحرير أسرهم من ليبيا، موضحة أنها لم تسافر لمقابلة ترامب بطائرة عسكرية، قائلة "أنا سافرت بطائرة شيك كده"، على حد وصفها.