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الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر

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مصراوي Masrawy

الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر

02:32 ص الجمعة 26 مايو 2017

الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر

الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر

(بي بي سي):

أدانت الملكة إليزابيث الثانية - ملكة بريطانيا، التفجير الذي استهدف أحد الملاهي في مدينة مانشستر شمال البلاد قبل أيام.

وجاء ذلك أثناء زيارتها عددا من الأطفال الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى، إذ تبادلت معهم الحديث حول ما جرى كما عبرت عن صدمتها الشديدة.

الملكة تتفقد أطفالا مصابين في المستشفى

ولقي 6 اطفال على الأقل مصرعهم كما جرح آخرون في التفجير الذي استهدف حفلا غنائيا في المدينة.

و شرحت إحدى الفتيات للملكة ماجرى وقت وقوع الانفجار، حيث كان والدها ينتظرها عند مدخل القاعة عندما سمعت صوتا عنيفا وتعرضت لإصابة في قدمها.

الملكة تتفقد أطفالا مصابين في المستشفى

وقال الأب إن الجميع تضافروا لإسعاف المصابين فور وقوع الانفجار حتى أن الشباب الذين كانوا يبيعون القمصان القطنية على مدخل القاعة استخدموها كضمادات سريعة فوق الجروح حتى وصلت فرق الإنقاذ السريع.

الملكة تتفقد أطفالا مصابين في المستشفى

وقالت طفلة اخرى إنها شعرت كما لوكان هناك ألعابا نارية عندما سمعت صوت الانفجار غير أنها تعرضت لإصابة من إحدى الشظايا.

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