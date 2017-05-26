الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر
الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر
02:32 ص الجمعة 26 مايو 2017
الملكة إليزابيث تتفقد جرحى هجوم مانشستر
(بي بي سي):
أدانت الملكة إليزابيث الثانية - ملكة بريطانيا، التفجير الذي استهدف أحد الملاهي في مدينة مانشستر شمال البلاد قبل أيام.
وجاء ذلك أثناء زيارتها عددا من الأطفال الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى، إذ تبادلت معهم الحديث حول ما جرى كما عبرت عن صدمتها الشديدة.
ولقي 6 اطفال على الأقل مصرعهم كما جرح آخرون في التفجير الذي استهدف حفلا غنائيا في المدينة.
و شرحت إحدى الفتيات للملكة ماجرى وقت وقوع الانفجار، حيث كان والدها ينتظرها عند مدخل القاعة عندما سمعت صوتا عنيفا وتعرضت لإصابة في قدمها.
وقال الأب إن الجميع تضافروا لإسعاف المصابين فور وقوع الانفجار حتى أن الشباب الذين كانوا يبيعون القمصان القطنية على مدخل القاعة استخدموها كضمادات سريعة فوق الجروح حتى وصلت فرق الإنقاذ السريع.
وقالت طفلة اخرى إنها شعرت كما لوكان هناك ألعابا نارية عندما سمعت صوت الانفجار غير أنها تعرضت لإصابة من إحدى الشظايا.
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