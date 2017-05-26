لهذا السبب فساتين الزفاف في الهند حمراء اللون

كتبت- هاجر حاتم:

إذا كنت من محبي عالم بوليود حتمًا سيلفت انتباهك اللون الأحمر لفستان الزفاف لدى العروس في الهند، الذي يختلف عن الأبيض الذي ترتديه أغلب العرائس في العالم العربي، فلماذا يتم اختيار هذا اللون إذن تحديدًا في الهند؟

للألوان دلالات خاصة في الثقافة الهندية، ويتضح ذلك في المهرجانات الهندية التي انتقلت لأجزاء كبيرة في العالم، أشهرها مهرجان هولي للألوان الذي يتراشق فيه الناس بمساحيق ملونة مختلفة، أما عن اللون الأحمر فهو يرمز إلى الحب والعاطفة، فضلًا عن الخصوبة والازدهار، وفقًا لما ذكره موقع celebrations.onehowto.

كما أنه يعتبر لون مقدس في الديانة الهندوسية، التي يتبعها أغلب سكان الهند، ولا يقتصر اللون الأحمر على الفستان فقط، بل يتم ارتداء الكسسورات والحذاء أيضًا بذات اللون.