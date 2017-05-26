محمود طاهر: كوليبالي أخطأ وسينال عقابه

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قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أخطأ وسوف ينال عقبوة مناسبة للخطأ الذي اقترفه في حق النادي.

وأوضح طاهر، في تصريحات صحفية خلال حفل تكريم فرق ألعاب الصالات الذي أقيم أمس، بفرع النادي بالشيخ زايد، أن النادي يتواصل مع وكيل كوليبالي لمعرفة أسباب سفره دون الحصول على إذن الجهاز الفني.

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وفوجئ مسؤولو الأهلي، أمس، بعدم حضور كوليبالي لتدريبات الفريق، وفشل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، في الوصول للاعب قبل أن يقوم الأخير بإرسال رسالة يخطره فيها بسفره إلى لندن بسبب ظروف طارئة سوف يكشف عنها فيما بعد.