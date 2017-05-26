10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أنه لا يرى دور لـ"الناتو" في مساعدة ليبيا أمنيًا قبل التوافق الوطني، وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن اتفاق باريس حول المناخ، وقال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقى وثيقة حتى بعد خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي.

1- رئيس وزراء إيطاليا: تدخل "الناتو" في ليبيا يجب أن يتم بحذر

رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، عن ترحيبه بنداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، فائز السراج، من أجل دعم الحلف لبلاده وتجاوب الحلف مع هذا النداء منوهًا على أنه لا يرى دور لـ"الناتو" في مساعدة ليبيا أمنيًا قبل التوافق الوطني.

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2-ماكرون: يجب ألا تتخذ واشنطن قرارًا متسرعًا بشأن اتفاق باريس للمناخ

إيمانويل ماكرون رئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في باريس 8 مايو 2017 (أ ف ب)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن اتفاق باريس حول المناخ.

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3- الرئيس الألماني: العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقى بعد الـ"بريكست"

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستبقى وثيقة حتى بعد خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي.

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4- المتحدثة باسم الخارجية الروسية: وزيرا الدفاع والخارجية يزوران القاهرة الإثنين المقبل

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، سيقومان بزيارة عمل للقاهرة يوم 29 مايو الجاري.

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5- ميركل: طالبت أردوغان بالإفراج عن الصحفي المحتجز في تركيا

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في برلين في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن مراسل صحيفة "دي فيلت" دنيز يوجيل المسجون في تركيا منذ نهاية فبراير، وأضافت: "طالبت أردوغان بالافراج عن دنيز يوجيل.

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6- مسؤول بـ"الناتو": دعم أفغانستان يصب في مصلحتنا

كورنيليوس زيمرمان، الممثل المدني الأعلى الجديد لحلف الـ"ناتو" في أفغانستان -أرشيفية

يرى الدبلوماسي الألماني، كورنيليوس زيمرمان، الممثل المدني الأعلى الجديد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، أن مصالح الغرب على المحك بينما يبحث الحلف تعزيز القوات في البلاد.

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7- ميركل: سنلتزم بزيادة نفقات الدفاع في "الناتو"

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

إرتأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها سوف تستوفي بشكل تام الالتزامات الخاصة بزيادة نفقات الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو".

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8-أوباما بعد حصوله على جائزة وسائل الإعلام الألمانية: أشعر بالسعادة

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

تسلم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، جائزة وسائل الإعلام الألمانية في مدينة بادن-بادن جنوب ألمانيا وسط تصفيق حاد داخل الاحتفالية الكبيرة، وقال أوباما عقب حصوله على الجائزة في مقر مركز المؤتمرات بالمدينة إنه يشعر بالسعادة.

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9- سفير أمريكا في لندن: واشنطن تعهدت بالتحقيق في تسريبات مانشستر

السفير الأمريكي بالإنابة في لندن - أرشيفية

قال السفير الأمريكي بالإنابة في لندن، ليو لوكينس، إن الحكومة الأمريكية تشاطر المملكة المتحدة قلقها إزاء الإفشاءات حول التحقيق في هجوم مانشستر وستحقق في كيفية حدوث التسريبات.

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10- وزير الخارجية الألماني: الأمريكيون يعولون على تشكيل تحالف ضد إيران

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل مشاركة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في عمليات قتالية ضد تنظيم "داعش". وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قبل بدء قمة الحلف في بروكسل: "أعتقد أن الأمريكيين يعولون على تشكيل تحالف ضد إيران".

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