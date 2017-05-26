العرب اليوم: قمة مصرية غينية وإعلان السبت أول أيام رمضان‎

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، الخميس، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها قمة "مصرية غينية" وإرسال دبى مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان، إضافة إلى لقاء فائز السراج و مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

1- مصر وغينيا تتفقان على تطوير التنسيق الأمني والعسكري

المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس المصرى ونظيره الغينى فى القاهرة اليوم (أ ف ب)

اتفقت مصر مع غينيا على تطوير التنسيق الأمني والعسكري في إطار الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

2- المحكمة العليا السعودية تعلن السبت أول أيام رمضان

المحكمة العليا في السعودية تعلن أن الجمعة هو المتمم لشهر شعبان

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن، غدًا الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

3- دبي ترسل شحنة مساعدات للاجئي جنوب السودان

لاجئون ونازحون من جنزب السودان - أرشيفية (أ ف ب)

غادرت مدينة دبي طائرة شحن متوجهة إلى مدينة عنتيبي الأوغندية مُحمَّلةً بتسعين طنًا من المساعدات الإنسانية للاجئي جنوب السودان.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

4- السراج يستقبل رئيس اللجنة الأممية لتقييم بعثة الدعم في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز الراج فى طرابلس اليوم (أ ف ب)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس لجنة تقييم بعثة الدعم في ليبيا، جان ماري غينيو، والوفد المرافق له.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا

5- البرلمان السوداني يطلع مبعوثًا أمريكيًا على قوانيين الحريات

أعضاء البرلمان السودانى أثناء جلسة فى الخرطوم - أرشيفية (أ ف ب)

أطلع أعضاء لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني السوداني، بالخرطوم مبعوث الخارجية الأمريكية آن تيرنا، المسئول عن حرية الأديان بدول جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، على حرية الأديان بالسودان وكيفية تطبيق قوانين الحريات.

لمزيد من التفاصيل...أضغط هنا