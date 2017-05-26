مصر: حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومتسقًا ضد الإرهاب

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أن الوقت قد حان لتبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً ومتسقاً من أجل القضاء على الإرهاب وما يمثله من تهديد متصاعد بشتى أنحاء العالم.

جاء ذلك فى البيان الذى ألقته مساعد الوزير أمام المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد؛ لبحث كيفية مواجهة الجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط وملاحقتها والتخفيف عن ضحاياها.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان صحفي مساء الخميس- أن السفيرة بهاء الدين التي ترأست الوفد المصري رفيع المستوى شددت على أن الإرهاب الأسود بجرائمه النكراء واستهدافه للكنائس في مصر إنما يسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق اصطفاف الشعب كجبهة واحدة في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة.

وأشادت مساعد وزير الخارجية- في هذا السياق- بالجهود الكبيرة التى يقوم بها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لترسيخ ثقافة الحوار بين كافة الأديان وتدعيم قيم التعاون المشترك، وهو ما عكسته زيارة قداسة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان الى مصر الشهر الماضي لإعادة إطلاق حوار الأديان بين الكنيسة الكاثوليكية ومؤسسة الأزهر الشريف.

كما اقتبس بيان وفد مصر من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية - الأمريكية بالتأكيد على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسي والعسكري واللوجيتسي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأجندة الجماعات الإرهابية السياسية ونشر أفكارهم المسمومة.

وتأتي المشاركة المصرية في مؤتمر مدريد في إطار جهود مصر لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لضمان وقف الدعم الخارجي بكافة صوره للجماعات الإرهابية والتصدي الحازم للفكر المتطرف الذي يحرك تلك الجماعات.