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صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمة

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مصراوي Masrawy

صاحب البرج المخالف ببنها: لديّ 6 براءات للمبنى من المحكمة

12:34 ص الجمعة 26 مايو 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال "عبد الرحمن عبد الله مشهور"، مالك البرج المخالف على النيل بقرية ورورة ببنها، والصادر بشأنه قرار إزالة ونسف: "إن والده ترك له منزلاً مكونًا من طابقين، على أملاك خاصة، بُني منذ عام 1974م، مشيرًا إلى أنه سافر إلى عدد من الدول العربية والأوربية للعمل منذ عام 2003م إلى اليوم".

وأوضح "مشهور"، في تصريح له اليوم، أن المنزل موضح بالتصوير الجوي ويوجد فصل حد مع الري بعدم التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن البرج حصيلة عمله 14 سنة، وهو عبارة عن دور أرضي، و10 أدوار تحوي 33 شقة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، مؤكدًا أنه جرى تسكين 10 أسر بالبرج، وبيع 8 شقق لشباب يستعدون للزواج في عيد الفطر المبارك.

وأكد مالك البرج، أنه فوجئ بقرار إزالته بحجة أنه أملاك دولة، مطالبًا بتشكيل لجنة حيادية لبحث مدى قانونية الوضع وبحث الأوراق، مضيفًا أن لديه 6 براءات من المحكمة، وأيضًا حكم في 22 يونيو المقبل لإيقاف قرار الإزالة.

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