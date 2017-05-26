مباحث العريش تضبط تشكيلاً عصابيًّا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة

العريش - (أ.ش.أ):

ضبطت مديرية أمن شمال سيناء، تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة يضم 5 أشخاص، ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار مصدر أمني، إلى تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، مشيرًا إلى أنه بعد التحريات وجمع المعلومات، تبين أن هذا التشكيل يضم كلاً من: المدعو: "محمد.ص.أ.ع"، وشهرته كشري، "مواليد 1988"، مقيم حي الزهور بدائرة القسم والمسجل شقي خطر فئة (ج) سرقات عامة، وسبق اتهامه في 26 قضية متنوعة، آخرها قضية سرقة.

والمدعو: "عبد العزيز.أ.ع.أ"، وشهرته عزيز "مواليد 1985" مقيم في شارع مصطفى الأزرق بدائرة القسم، وسبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة آخرها قضية سرقة بالإكراه، والمدعو: "محمد.ى.م.أ"، وشهرته الجابري، "مواليد 1992، مقيم في شارع أسيوط بدائرة القسم، وسبق اتهامه في قضيتين، آخرهما قضية سلاح أبيض.

وكذا المدعو: "هاشم.م.ر.ز"، مواليد 1998، مقيم في حي أبي صقل بدائرة قسم أول العريش، والمدعو: "خالد. ف.م.م"، مواليد 1959، صاحب محل خردة ومقيم في دائرة قسم ثاني العريش، سبق اتهامه في 11، قضية متنوعة، آخرها قضية سرقة.

وأضاف المصدر، أن المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، كما اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة متنوعة "مساكن وشقق مفروشة ومحال تجارية".

وأشار إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم لعرضهم على النيابة العامة.