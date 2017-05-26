سلامة: زيارة وزير الداخلية لنقابة الصحفيين تقدير لها

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قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، رجل شديد الاحترام، وأبدى احترامه للصحافة والصحفيين، حيث أكد أن "الصحافة على رأسه"، مشيرًا إلى أنه ليس في خصومة مع الصحافة والنقابة، بل يتفهم مشاكل الصحفيين والنقابة.

وأضاف سلامة في لقاء ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على، قناة النهار، تقديم اٌلإعلامي جابر القرموطي، اليوم الخميس، :"وزير الداخلية عنده استعداد شديد للتجاوب، حيث تم عرض المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء عملهم خصوصا المصورين، أثناء تغيطة الأعمال الصحفية، وأبدى تفهمه لهذا الكلام، ووعد بإصدار تعليماته لكل الجهات المعنية بالوزارة بالتعاون مع الصحفيين، وفتح صفحة جديدة معهم".

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وتابع: "الوزير رحب بدعوتنا لزيارة النقابة؛ لأن في ذلك تقدير للصحافة والنقابة.. هو لما حد يجي بيتك دا عشان بيحترمك وبيقدرك".