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حول العالم فى 24 ساعة‎

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مصراوي Masrawy

حول العالم فى 24 ساعة‎

11:37 م الخميس 25 مايو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث كان أبرزها استهداف رئيس وزراء اليوناني السابق واجتماع قادة الناتو، إضافة إلى أعمال عنف العاصمة البرازيلية.

1-قادة "الناتو" يجتمعون في بروكسل

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الرئيس التركى يتحدث إلى رئيس وزراء ألبانيا لى هامش اجتماع الناتو فى بروكسيل الخميس (أ ف ب)

دشن قادة الدول الأعضاء بمنظمة حلف الشمال الأطلسي "ناتو" مبنى المقر الجديد للحلف في بروكسل.

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2- عشرات المصابون بأعمال عنف في البرازيل

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مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين فى برازيليا اليوم الخميس (أ ف ب)

قالت الشرطة البرازيلية إن المظاهرات وأعمال الشغب التي أضرم متظاهرون خلالها النار في مبنى وزارة الزراعة في برازيليا أسفرت عن إصابة 49 شخصًا.

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3-إصابة رئيس وزراء اليونان الأسبق فى انفجار

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قوات الأمن اليونانية تفحص موقع الانفجار فى أثينا اليوم الخميس (أ ف ب)

أصيب لوكاس باباديموس، رئيس وزراء اليونان الأسبق، في انفجار رسالة ملغومة بسيارته بوسط العاصمة أثينا، بحسب ما ذكرته إذاعة الدولة.

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4- البنتاجون يعترف بارتكابه مجازر ضد المدنيين فى الموصل

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وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس فى واشنطن يوم 22 مايوم 2017 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 105 مدنيين على الأقل قتلوا في مارس خلال قصف أمريكي في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر المعاقل المهمة لتنظيم "داعش" في البلاد.

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5-القضاء الأمريكي يؤكد تعليق مرسوم حول الهجرة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بروكسيل الخميس (أ ف ب)

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بروكسيل الخميس (أ ف ب)

أكد القضاء الأمريكي استئناف تعليق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، موجهًا صفعة جديدة إلى أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل.

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مصراوي Masrawy

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