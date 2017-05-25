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السراج يستقبل رئيس اللجنة الأممية لتقييم بعثة الدعم في ليبيا

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مصراوي Masrawy

السراج يستقبل رئيس اللجنة الأممية لتقييم بعثة الدعم في ليبيا

11:03 م الخميس 25 مايو 2017

السراج يستقبل رئيس اللجنة الأممية لتقييم بعثة الدعم في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس لجنة تقييم بعثة الدعم في ليبيا، جان ماري غينيو، والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء عضوا المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، ووزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة محمد العماري زايد، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على "فيسبوك" إن غينيو أكد خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني ومخرجات الاتفاق السياسي، كما أكد أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية.

وناقش الاجتماع خلاصة ما توصل إليه فريق التقييم الأممي الذي أجرى العديد من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين، لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، وإمكانية مساهمة البعثة الأممية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم المشاريع التي تعالج هذه المجالات المختلفة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد اتفق الجانبان على أن الاستقرار السياسي هو السبيل للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، والخروج من الأزمات الراهنة.

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