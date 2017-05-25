حريق هائل بمزرعة مساحتها 30 فدانًا في الوادي الجديد
حريق هائل بمزرعة مساحتها 30 فدانًا في الوادي الجديد
10:46 م الخميس 25 مايو 2017
حريق في مزرعة نخيل
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الخميس، في مزرعة نخيل وأشجار فاكهة بمنطقة الوكالة بقرية تنيدة، التابعة لمركز بلاط في الوادي الجديد.
وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من العميد أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد نشوب حريق هائل بمزرعة بمركز بلاط، وجرى الدفع بعناصر الإطفاء بمركز الداخلة للمساهمة في إخماد ألسنة اللهب.
من جانبه، أكد رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، المهندس عبد الحكم جبالي، لـ"مصراوي"، أن الحريق في مزرعة تتراوح مساحتها من 20 - 25 فدانًا، وسيجري حصر الخسائر عقب تبريد النيران، وإصدار تقرير بحجم الخسائر الحقيقية في أعداد الأشجار والنخيل، صباح غد الجمعة، عقب انتهاء لجنة الزراعة من أعمال الحصر.
حُرر المحضر اللازم للحريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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