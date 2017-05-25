التنظيم والإدارة: تطوير الجهاز الإداري يساهم في التنمية الاقتصادية

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قال المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه يسعى لتطوير الجهاز الإداري للدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أهمية وجود قانون قوي، لكن الأهم وجود إدارة لتنفيذ هذه القوانين.

وأضاف جميل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على قناة الحياة، أنه يجب تطبيق إرادة حقيقية لتحسين أحوال الموظفين ودفع عجلة الإنتاج، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديثًا شاملًا لبطاقات الوصف لتعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم.

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وأوضح إنه سيتم تدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم ومعرفتهم لحقوقهم للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، متمنيًا أن يحقق قانون الخدمة المدنية الهدف منه لجذب المستثمرين.