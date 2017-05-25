«كيا» تطور «سورينتو SI» بمميزات تقنية جديدة

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أضافت شركة "كيا" الكورية مجموعة من المميزات التقنية الجديدة لسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" كبيرة الحجم "سورينتو" بنسختها "SI"، وذلك في عدد من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "ذا موتور ريبورت"، فإن الشركة الكورية أضافت مميزات جديدة تشمل زيادة في حجم الإطارات وغيرها من العوامل الجديدة للباقات المختلفة للسيارة كبيرة الحجم.

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وتمثل "سورينتو SI" أحدث النسخ الخاصة بالسيارة الرياضية متعددة الأغراض، التي تعمل بمحرك ذو سعة 3300 CC مكون من 6 سلندر "V6" رباعي الدفع، أو نسخة أخرى من المحركات بسعة 2200 CC تربو رباعي الدفع، يعمل بوقود الديزل وبناقل حركة أوتوماتيك ذو 6 سرعات.