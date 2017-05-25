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«بنتلي» تطرح نسخة جديدة من «كونتننتال سوبر سبورت» لأوروبا

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«بنتلي» تطرح نسخة جديدة من «كونتننتال سوبر سبورت» لأوروبا «بنتلي» تطرح نسخة جديدة من «كونتننتال سوبر سبورت» لأوروبا

التحرير

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أعلنت شركة "بنتلي" البريطانية العملاقة، عن عزمها إطلاق نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة "كونتنينتال سوبر سبورت"، وهو ما سيكون حصريًا في الأسواق الأوروبية.

وبحسب موقع "إيفو" البريطاني، فإن الشركة العالمية المتخصصة في السيارات الرياضية الفاخرة ستضع بعض المميزات الجديدة خلافًا لتلك التي تتمتع بها السيارة بنسختها التي تم الكشف عنها منذ عدة أشهر.

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وكشفت الشركة البريطانية عن بعض ملامح التطوير في "كونتنينتال سوبر سبورت" الجديدة، التي من المتوقع أن تجمل سمات أكثر ميلًا للطابع الرياضي، وهو المجال الذي تتفوق فيه بقوة الشركة البريطانية.

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التحرير

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