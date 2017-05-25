الاتحاد الجزائري يرفع الحظر عن اللاعبين الأجانب

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أعلن الإتحاد الجزائرى لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، عن رفع حظر التعاقد مع اللاعبين الأجانب اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الجزائري قرر في صيف 2015 بأوامر من رئيسه السابق محمد روراوة، منع الأندية من التعاقد مع اللاعبين الأجانب، على خلفية الأزمة المالية الكبيرة التي تعيشها مختلف الأندية، وتأخرها عن تسديد المستحقات المالية للاعبيها، جراء الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر إثر تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

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وقال الاتحاد إن أندية دوري الدرجة الأولى بإمكانها التعاقد مع لاعبين أجانب بداية من الموسم المقبل، موضحًا أن كل ناد له الحق في جلب لاعبين أجنبيين اثنين، لا تتعدى أعمارهما 30 عامًا.

وأشار الاتحاد الجزائرى إلى أن شروط التعاقد مع اللاعبين الأجانب ستعرض على الاجتماع المقبل لاتحاد الكرة للمصادقة عليها.