حبس رئيس برشلونة السابق في تهمة غسيل أموال

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قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، حبس رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، على ذمة التحقيق، بتهمة "غسيل أموال".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تقرر حبس روسيل بتهمة غسيل 15 مليون يورو، وعدم الإفراج عنه بأي كفالة، ووجهت له المحكمة تهم الحصول على عمولات غير قانونية نظير نقل الحقوق السمعية والبصرية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، وغسيل أموال عن طريق شركات وهمية.

وأصدرت القاضية بالمحكمة الإسبانية القرار بعد استجواب روسيل وباقي المعتقلين في القضية المعروفة باسم "ريميت"، والتي حبست منهم أيضا المحامي والسياسي الاندوري خوان بيسولي، بتهمة إنشاء شركات وهمية في الإمارة لاستخدامها في غسيل الأموال.

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وبلغ إجمالي المبالغ التي جرى اختلاسها من وراء تلك المباريات والتي تم دفعها لشركة عربية في جزر كايمان مرتبطة برجل أعمال سعودي حوالي 15 مليار يورو، ويشتبه في أن الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا حصل منها على 8.3 ملايين يورو.

وقالت المحكمة إن روسيل وباقي من يتم التحقيق معهم شكلوا عصابة إجرامية ذات طابع دولي تخصصت في غسيل أموال قادمة من عمولات غير شرعية، في حين قررت الإفراج عن الثلاثة أشخاص آخرين الذين جرى اعتقالهم الثلاثاء في العملية.