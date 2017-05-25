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بالصور.. ختام فعاليات "مهرجان بورسعيد الدولي للطهي"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ختام فعاليات "مهرجان بورسعيد الدولي للطهي"

10:41 م الخميس 25 مايو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. موكب شعبي في كفر الشيخ احتفالاً بشهر رمضان

الألبوم التالى

بالصور.. موكب شعبي في كفر الشيخ احتفالاً بشهر رمضان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت فعاليات مهرجان بورسعيد ‏الدولي للطهي، مساء اليوم الخميس، والذي نظمته الجمعية الفرعونية للطهاة على مدار يومين، بالمركز الثقافي بحي الشرق، بمشاركة 50 مشتركًا، بينهم مشتركون من دول فلسطين والمغرب وسوريا وأستراليا.

وتنافس المتسابقون من خلال طهي كل متسابق وجبة من دولته وتقديمها، فضلاً عن التسابق في فنون النحت على الأطعمة ‏والخضراوات.

وفاز 18 متسابقًا بجوائز المسابقة، وحصد المركز الأول صانع لوحة بالسمسم لتمثال "دليسبس"، كما فاز بالميدالية الذهبية كل من الشيف محمد يحي، من سوريا، والشيف ياسر حاحي، من ‏سوريا أيضًا، والشيف هاني الجوهري، ومحمد المهدي ومحمد العشري، من .‏

وفاز بالميدالية الفضية كل من الشيف أيمن التابعي، والشيف شرف عيسي، والشيف خالد البدري، ومحمد مصطفي طاهر ‏وإسلام عبد الرحمن، فيما نال الميدالية البرونزية كل من: محمد طاهر، وأحمد محمد سعد، وإسلام عبد الرحمن، وعادل الفقي، ‏وأيمن التابعي، ومن الهواة فازت حنان محمد بكري.

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