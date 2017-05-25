رسميا.. صرف منحة رمضان للعاملين بهذه الجهة الحكومية بقيمة تصل إلى 1500 جنيه

شيماء مصطفى

تسعى العديد من الجهات الحكومية لخفيف الاعباء عن العاملين لديها ، خاصة مع حلول الاعياد والمناسبات الدينية ، وذلك حتى يستطيع العاملين بتلك الجهة الحكومية الاحتفال بتلك المناسبة ، ومن هذه الجهات التي أعلنت صرف منحة للعاملين بها هي وزارة التموين.

حيث أعلن العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر صرف منحة رمضان للعاملين بالديوان العام لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحد أدني 750 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه.

وبالنسبة لمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك :-

قال العربي أبوطالب بأن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون بداية من الساعة 8.50 صباحاً حتى 2.50 ظهراً ، وذلك طبقاً لما صدر عن الادارة المركزية للشئون الادارية والمالية بوزارة التموين.

وأخيراً ، أكد العربي أبو طالب بأنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل وزارة التموين تقوم بالاتصال بجميع المديريات التموينية على مستوى المحافظات من أجل تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتوافر السلع المدعمة التي يقبل المواطنين عليها ، ومنها الحصص التموينية المقررة لهم والخبز المدعم.

المصدر : مصرفايف