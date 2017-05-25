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رئيس وزراء إيطاليا: تدخل "الناتو" في ليبيا يجب أن يتم بحذر

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إيطاليا: تدخل "الناتو" في ليبيا يجب أن يتم بحذر

10:20 م الخميس 25 مايو 2017

بروكسل - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني خلال قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، اليوم الخميس، عن ترحيبه بنداء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، فائز السراج، من أجل دعم الحلف لبلاده وتجاوب الحلف مع هذا النداء منوهًا على أنه لا يرى دور لـ"الناتو" في مساعدة ليبيا أمنيًا قبل التوافق الوطني.

ونوه رئيس الإيطالية - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية - بأن مقاربة الـ"ناتو" يجب أن تكون تدريجية وحذرة لأن أنشطة الحلف ينبغي ألا تتداخل وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في منتجع الصخيرات، والذي يتضمن إنشاء هيكل أمني متكامل، كما ينبغي أن يحتفظ الطرف الليبي بالسيطرة الكاملة بشأن أية مساهمة محتملة من شمال الأطلسي في هذا الجانب.

وكان الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرج، أعرب، نهاية الشهر الماضي، عن استعداد الحلف لمساعدة ليبيا، ولا سيما فيما يتعلق ببناء المؤسسات، معلنًا، خلال مؤتمر صحفي مشترك حينها مع جينتيلوني، إرسال فريق خبراء خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة هذه المساعدات مع السلطات الليبية.

كما قال ستولتنبرج، خلال جولة سبقت القمة اليوم في بروكسل: لقد تحدثت مع رئيس الوزراء السراج. سيكون هناك فريق خبراء مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة الحلف في بناء المؤسسات الليبية: وزارة دفاع حديثة، أركان عامة ومخابرات، جميعها حاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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