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"الشيوخ الأمريكي": مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد ايران

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مصراوي Masrawy

"الشيوخ الأمريكي": مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد ايران

10:20 م الخميس 25 مايو 2017

واشنطن - (أ ش أ):

وافقت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن مشروع القانون حظى بموافقة 18 مقابل اعتراض 3 من أعضاء اللجنة الفرعية، حيث يستلزم الحصول أيضا على موافقة مجلس الشيوخ بالكامل فضلاً عن تأييد مجلس النواب وتصديق الرئيس الأمريكي دونالد لكي يخرج فى النهاية فى صورة قانون ملزم.

وأشار مشروع القانون إلى أن هذه العقوبات الجديدة تأتي ردًا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة وانتهاكات حقوق الأنسان.

وكان 14 عضوًا من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ قدموا مشروع القانون في الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي.

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مصراوي Masrawy

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