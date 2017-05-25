بالفيديو.. فنانة سعودية تكشف حقيقة وجود علاقة شاذة بين لجين عمران وصديقتها

شيماء مصطفى

أصيبت الفنانة السعودية وعد بالغضب والاستياء عندما اخبرتها امرأة عن وجود علاقة شاذة بين الإعلامية السعودية لجين عمران مع صديقتها هبة.

وقالت وعد في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيقها "سناب شات"، إن امرأة أرسلت لها رسالة تخبرها أن يوجد علاقة بين لجين وصديقاتها هبة، ما أثار استياء الأخيرة التي ردت عليها وحاولت إقناعها.

وطالبت الفنانة السعودية من المواطنين عدم تصديق الإشاعات لأنه تضرب بسمعتهم.

يذكر أن لجين عمران كانت في رحلة استجمام مع صديقتها هبة الرمحين، في جزر السيشل.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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