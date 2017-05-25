الأرصاد تحذر المواطنين من درجات الحرارة في أول أيام رمضان

شيماء مصطفى

قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري، وأكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات الجنوب نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضاف سعودي- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل بالتزامن مع بداية شهر رمضان، محذرًا الصائمين من التعرض لأشعة الشمس.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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