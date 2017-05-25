ضبط تاجر مخدرات ومنشطات في نادي الزمالك زبائنه من أعضاء النادي وبعض اللاعبين والمفاجأة أن أمن النادي قام بتهريبه لهذا السبب

شيماء مصطفى

شهد نادي الزمالك واقعة غريبة حدثت لأول مرة، حيث استطاع أحد بائعي المخدرات من دخول مقر النادي لبيع عقار الترامادول، وبعض المواد المخدرة الأخرى لبعض الشباب من أعضاء النادي، بالإضافة إلى بيعه مواد منشطة لبعض اللاعبين بفرق النادي الرياضية.

أمن نادي الزمالك يقبض على تاجر مخدرات ثم يقوم بتهريبه

بدأت القصة عندما اشتبه أمن نادي الزمالك في شاب في العقد الرابع من عمره، كان يجلس في أحد الأماكن القريبة من المبنى الاجتماعي القديم، حيث اكتشفوا أنه يبيع مواد مخدرة لبعض أعضاء النادي من الشباب.

وعندما اكتشف أفراد أمن النادي أمر الشاب المشتبه به، أمسكوا به وانهالوا عليه ضربا، حتى اعترف لهم أنه دخل النادي أكثر من مرة لبيع المواد المخدرة، عن طريق أصدقاء له أعضاء في نادي الزمالك، بالإضافة إلى أنه اعترف أنه كان يبيع منشطات لبعض اللاعبين من فرق النادي المختلفة.

وكانت المفاجأة الكبيرة التي أذهلت الجميع، أن أمن نادي الزمالك سمح للشاب بائع المواد المخدرة بالهروب من مقر النادي، وذلك خوفا من معرفة رئيس النادي بالوقعة فيقوم بمعاقبتهم، بسبب تقصيرهم الأمني بعد دخوله إلى القلعة البيضاء.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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