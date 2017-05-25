«مغامرة غريبة»| مشاهير أكدوا فبركة «رامز تحت الأرض».. وآخرون: «مش تمثيل»

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لا تزال الشكوك تحوم حول برامج الفنان رامز جلال الرمضانية، إذ يظن البعض أنها مفبركة بينما يؤكد آخرون أنها "مقالب" حقيقية تُنفذ بدقة، خاصة برنامجه الأخير "رامز تحت الأرض"، المقرر عرضه في شهر رمضان، والذي أثير حوله الجدل بسبب اعتقاد الكثير من المشاهير والمشاهدين بفبركته.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المشهورين الذين أكدوا على حقيقة البرنامج وآخرون صرحوا بفبركته بالأدلة:-

طوني خليفة

أول من تحدث عن فبركة "رامز تحت الأرض" كان الإعلامي طوني خليفة، حيث نشر مقطع فيديو له، أوضح من خلاله كيف كان سيوقع رامز في فخ المقلب عن طريق زميله وصديقه الإعلامي نيشان، الذي عرض عليه الحضور معه ببرنامجه الحواري الجديد في أبو ظبي، الأمر الذي جعل الشك يتسلل لقلب طوني وبعد سفره تأكد من أنه مجرد "مقلب" وعلم بعض الأسماء التي أعلن عنها في الفيديو المقررين لعمل "المقلب" بهم، وحذرهم جميعا من نيشان ورامز، وأكد على أن من سيطلب أموال أكثر سيعطون له من أجل تنفيذ المقلب فقط.

نادية الجندي

بعد عرض برومو البرنامج، أكدت الفنانة نادية الجندي عدم علمها بالمقلب من قبل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "جمهورى الحبيب كل سنة وأنتم طيبين وردا على الاستفسارات بعد عرض برومو "رامز تحت الأرض" طبعا أنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعني طول السنوات الماضية لكن دون جدوى".

وأضافت: "وحصل المقلب المره دى وكانت عن طريق الإعلامي نيشان والذي عملت معاه حلقه قوية فى برنامج أنا والعسل، وهو الذي دعاني للتسجيل معاه في برنامج جديد حيقدمه في شهر رمضان في أبو ظبي وبعد التسجيل طلب مني الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة".

وتابعت: "وهناك تم عمل المقلب من رامز جلال وكنت معترضة جدا في الأول بعد المقلب وأنفعلت وطالبت بإيقافها وعدم عرضها، لكن بعد ما هديت من الصدمة فكرت لقيت أنها مغامرة جديدة علّيا وجمهوري عمره ما شافنى في حاجه زي كده فوافقت على عرضها وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى في التكنيك والإبهار ومجهود مبذول من جميع العاملين فيه".

واستطردت: "وبالنسبة ليا مغامرة غريبة وجديدة في حياتي لم أتعرض لها من قبل، مع العلم تم تسجيل الحلقة في بداية البرنامج وفي بداية تسجيل حلقاته، قبل ما يثار حوله أي جدل الفترة الماضية وكل سنة وأنتم طيبين".

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علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها من ما حدث لها ببرنامج "رامز تحت الأرض"، وعلّقت عليها: "قسما برب الكون مش تمثيل، بعد ما عملوها في مستعدة أحلف على القرآن، يا الناس حرام عليكم تظلموهم، يارب كان يوم مؤلم يومين قعدت عندي صداع".

محمد أمين راضي

أكد المؤلف والسيناريست محمد أمين راضي على فبركة البرنامج قائلا: "أي حد هيطلع السنة دي في برنامج رامز جلال اللي أنتجه عبد الله أبو الفتوح، بعد الفيديو ده، وقالك ما كنتش أعرف، يبقى كداب، كداب، كداب"، وكشف عن معرفته حقيقة انتهاء تصوير برنامج رامز قائلاً: "فريق برنامج رامز جلال إنتاج عبد الله أبو الفتوح بيحاول يمرر أن التصوير خلص، وده مش حقيقي تماما، وفي ناس معايا أساميهم كانوا مسافرين بكره، ده غير بوست لطيفة اللي بيأكد أن التصوير ما كنش خلص، اللي عندي أن 4 حلقات اتصوروا قبل فيديو طوني خليفة، هقولكوا الأسامي، وهجبلكوا أسامي الناس اللي كانت مسافرة بكرة، وده أكبر دليل على أن البرنامج ما كنش خلص تصوير".