القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى والمصابين في إيطاليا

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قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بإيطاليا، بزيارة ميدانية لأكبر مستشفي بميلانو "النجواردة"؛ للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية المرضى والمصابين في حوادث ويتلقون العلاج بها، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعلى أي معوقات، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون الإيطالي.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بناء على توجيهات السفير أحمد شاهين القنصل العام قام مكتب التمثيل العمالي بزيارة عدد من المرضى والمصابين منهم يوسف عزيز من محافظة أسيوط صاحب مطعم بيتزا بميلانو، ويعول وأسرته تقيم معه بميلانو، وهو مصاب في حادث سيارة، وقد تم تركيب مسامير وشرائح في قدميه ويعاني من كسور في القفص الصدري، وتقدم إدارة المستشفى له العلاج بصورة جيدة، وتم رفع قضية أمام القضاء ضد سائق السيارة وشركة التأمين.

أما المريض الثاني من محافظة الشرقية هو السيد القاضي ويعول أسرة وتقييم معه بميلانو، ويعمل في مجال المعمار، ومصاب بكسر في مفصل اليد وسيجري قريبا عملية.

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كما تم زيارة المريض هاني جاب الله من محافظة أسيوط ويبلغ من العمر 36 عاما، وهو صاحب مطعم بميلانو، ومصاب بكسر في اليد اليسرى نتيجة حادث سيارة وخضع لعملية جراحية، وتم التأكد من رفع قضية أمام القضاء الإيطالي ضد سائق السيارة وشركة التأمين.

وجاءت الزيارة الأخيرة للطفل محمد عامر من منيا القمح محافظة الشرقية، وهو خضع لعملية في أوائل مايو الجاري لتقويم العظام، إذ كان يعاني من خلل في أثناء المشي وتم الاطمئنان من أسرته على حالته الصحية وعلى أي مشكلة تقابل والده في عمله نتيجة مراعاة نجله وذهابه لعمله في نفس الوقت، وتم إبلاغ جميعهم خالص تمنيات الوزير محمد سعفان بالشفاء العاجل.