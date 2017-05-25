أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى والمصابين في إيطاليا

Google+ Print
القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى والمصابين في إيطاليا القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى والمصابين في إيطاليا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بإيطاليا، بزيارة ميدانية لأكبر مستشفي بميلانو "النجواردة"؛ للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية المرضى والمصابين في ويتلقون العلاج بها، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، وعلى أي معوقات، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون الإيطالي.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بناء على توجيهات السفير أحمد شاهين القنصل العام قام مكتب التمثيل العمالي بزيارة عدد من المرضى والمصابين منهم يوسف عزيز من محافظة أسيوط صاحب مطعم بيتزا بميلانو، ويعول وأسرته تقيم معه بميلانو، وهو مصاب في حادث سيارة، وقد تم تركيب مسامير وشرائح في قدميه ويعاني من كسور في القفص الصدري، وتقدم إدارة المستشفى له العلاج بصورة جيدة، وتم رفع قضية أمام القضاء ضد سائق السيارة وشركة التأمين.

أما المريض الثاني من محافظة الشرقية هو السيد القاضي ويعول أسرة وتقييم معه بميلانو، ويعمل في مجال المعمار، ومصاب بكسر في مفصل اليد وسيجري قريبا عملية.

شاهد أيضا

 كما تم زيارة المريض هاني جاب الله من محافظة أسيوط ويبلغ من العمر 36 عاما، وهو صاحب مطعم بميلانو، ومصاب بكسر في اليد اليسرى نتيجة حادث سيارة وخضع لعملية جراحية، وتم التأكد من رفع قضية أمام القضاء الإيطالي ضد سائق السيارة وشركة التأمين.

وجاءت الزيارة الأخيرة للطفل محمد عامر من منيا القمح محافظة الشرقية، وهو خضع لعملية في أوائل مايو الجاري لتقويم العظام، إذ كان يعاني من خلل في أثناء المشي وتم الاطمئنان من أسرته على حالته الصحية وعلى أي مشكلة تقابل والده في عمله نتيجة مراعاة نجله وذهابه لعمله في نفس الوقت، وتم إبلاغ جميعهم خالص تمنيات الوزير محمد سعفان بالشفاء العاجل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سعاد المصري تتقدم ببيان عاجل حول حوادث الطرق في مصر

سعاد المصري تتقدم ببيان عاجل حول حوادث الطرق في مصر

معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

معتز عبد الفتاح: «فرنسا ليست مهددة من الإرهاب.. حوادثها منفردة»

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا

موسكو: سنناقش عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا