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بعد فشل صفقة الميسترال.. مشروع روسي لإنتاج حاملة مروحيات محلية

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مصراوي Masrawy

بعد فشل صفقة الميسترال.. مشروع روسي لإنتاج حاملة مروحيات محلية

09:04 م الخميس 25 مايو 2017

بعد فشل صفقة الميسترال.. مشروع روسي لإنتاج حاملة مروحيات محلية

موسكو - (أ ش أ):

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الخميس، عن مشروع لإنتاج روسيا حاملة مروحياتها الأولى على غرار حاملات "مسترال" الفرنسية بعد فسخ صفقة الحاملات المذكورة بين موسكو وباريس.

وأشار بوريسوف - في حديث أدلى به على هامش فعاليات معرض (HeliRussia-2017) للمروحيات في موسكو، بحسب "روسيا اليوم" - إلى أن مشروع الحاملة الروسية الجديدة قد أدرج في البرنامج الحكومي للتسلح الممتد بين عامي 2018 و2025، ورجح الانتهاء من تصنيع الحاملة الأولى مع حلول العام 2022.

وعلى صعيد إنتاج المروحيات وتطويرها، ذكر بوريسوف بالمشروع الروسي لتصنيع مروحية عالية السرعة من المنتظر أن يبدأ مجمع الصناعات الحربية الروسي إنتاجها بحلول العام المذكور.

وأشار إلى نية وزارة الدفاع الروسية التزود بعدد إضافي من مروحيات "مي-38" في إطار برنامج التسليح الحالي الرامي إلى الوصول بنسبة الأسلحة الحديثة والمتطورة بين عتاد الجيش الروسي إلى 72 % خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020.

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