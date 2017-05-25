رسميًا.. ماندزوكيتش يجدد مع يوفنتوس حتى 2020

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بعقد يمتد حتى 2020.

وكان الدولي الكرواتي قد انتقل إلى صفوف السيدة العجوز في صيف 2015، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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صاحب الـ31 عامًا، شارك مع البيانكونيري في 48 مباراة، هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 8.

وتوج اللاعب مع اليوفي بلقب الدوري والكأس الإيطالية هذا الموسم، في انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يواجه فيه فريق يوفنتوس نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، في الـ3 من يونيو القادم.