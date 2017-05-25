أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. ماندزوكيتش يجدد مع يوفنتوس حتى 2020

Google+ Print
رسميًا.. ماندزوكيتش يجدد مع يوفنتوس حتى 2020 رسميًا.. ماندزوكيتش يجدد مع يوفنتوس حتى 2020

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بعقد يمتد حتى 2020.

وكان الدولي الكرواتي قد انتقل إلى صفوف السيدة العجوز في صيف 2015، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

شاهد أيضا

صاحب الـ31 عامًا، شارك مع البيانكونيري في 48 مباراة، هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالهم 10 أهداف، وصنع 8.

وتوج اللاعب مع اليوفي بلقب الدوري والكأس الإيطالية هذا الموسم، في انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يواجه فيه فريق يوفنتوس نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، في الـ3 من يونيو القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»