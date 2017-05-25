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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في يتحدث عن تغيير في مكان الإقامة أو عن أعمال تجريها في المنزل أو عن إخلاء لعقار أو لمنزل

عاطفياً: تحاول استمالة الشريك والظهور أمامه بالمبالي والمهتم، وخصوصاً بعد معاملتك الباردة له أخيراً

صحياً: استفد من فترة بعض الظهر وقم ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو البستان

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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