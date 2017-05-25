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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات

عاطفياً: يوم واعد على الصعيد العاطفي، يدعمك الشريك ويفتح أمامك مجالات جديدة على صعيد حياتك الحميمة

صحياً: حاول أن تستغل فصل الصيف كما يجب، والتحق بأحد الأندية أو مارس لعبة رياضية مفيدة لصحتك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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