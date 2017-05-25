أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: قد يجعلك هذا اليوم تصطدم بعمليات التسويف والتأخير وتفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور

عاطفياً: لا تدع المشاكل العاطفية تشغل بالك، قريباً تنفرج الأمور وتجد الحلول المناسبة

صحياً: إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض وكن حذراً جداً، وتحصّن بالطعوم التي تبعد عنك الفيروسات

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى