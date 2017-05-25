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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

صحياً: أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئاً أكثر من الجاذبية

برج العقرب

مهنياً: القمر الجديد يتحدث عن شؤون مالية طارئة وعن ضرورة الحسم في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بسلفة أو بمنحة أو بإرث أو بميزانية

عاطفياً: تلتقي شخصاً ترتاح إليه وتجذبك ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب منه

صحياً: تستاء من تصرّفات أحد الأصدقاء وتردّ عليه بكلام قاسٍ وتبتعد عنه

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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