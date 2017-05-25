حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييراً كبيراً في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة



عاطفياً: قد تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك



صحياً: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحياً

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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