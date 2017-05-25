أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييراً كبيراً في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة

عاطفياً: قد تكون الأوضاع العاطفية غير جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات مع الشريك

صحياً: لا عذر لديك للتقاعس ولا حجّة للتهرّب من تنفيذ الواجبات المفروضة عليك صحياً

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى