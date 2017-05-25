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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: القمر الجديد في يحرك بعض المشاريع ويخلصك أحد الزملا من صدامات في حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض الحقائق المخفية

عاطفياً: يحالفك الحظ في إشاعة السلام وتلطيف الأجواء وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب

صحياً: تعرف كثرة الأمراض الشائعة هذا اليوم، ولا سيما الكوليسترول وغيره، فلا تدعها تتغلب عليك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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