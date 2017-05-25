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حظك اليوم برج الثور الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن عملية شرائية أو استثمارية أو عن سلفة أو إرث تبحثه هذا اليوم ويطرأ اليوم مستجد يجعل الأجواء إيجابية

عاطفياً: الحبيب يفاجئك بالكثير من الأمور السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك اليه ويقربانك منه أكثر

صحياً: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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