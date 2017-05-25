البرلمان السوداني يطلع مبعوثًا أمريكيًا على قوانيين الحريات

الخرطوم - (أ ش أ):

أطلع أعضاء لجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني السوداني، اليوم الخميس، بالخرطوم مبعوث الخارجية الأمريكية آن تيرنا، المسئول عن حرية الأديان بدول جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، على حرية الأديان بالسودان وكيفية تطبيق قوانين الحريات.

وقدم رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أحمد التيجاني، شرحًا للمسؤول الأمريكي حول القوانين التي تمت إجازتها، وكيفية تطبيقها دون تمييز بين مسلم أو مسيحي أولا ديني.

كما استعرض أعضاء اللجنة تجاربهم في التعايش السلمي في عدد من الولايات، موضحين أن الدين الإسلامي يحث على التعامل الإنساني دون تمييز لدين أو عرق أو قبيلة.

بدوره، قال المسئول الأمريكي إنه التقى عددًا من المسئولين السودانيين، واطلع على آرائهم ورؤاهم، وكانت الاجتماعات مثمرة ومفيدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحسين علاقاتها مع السودان، مشيرًا إلى الحوار القائم بين البلدين، لرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.