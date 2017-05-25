ضبط 74 حالة غش بكليات جامعة المنصورة
ضبط 74 حالة غش بكليات جامعة المنصورة
08:43 م الخميس 25 مايو 2017
ضبط 74 حالة غش بكليات جامعة المنصورة
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، ضبط 74 حالة غش منذ بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2017 بمختلف كليات الجامعة.
كان الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة، منها كليتا الطب وطب الأسنان.
وتفقد عبد الباسط، قاعات ومدرجات الامتحانات والكنترولات، وأماكن الطباعة والتصحيح الإلكتروني.
وقال نائب رئيس الجامعة: "إن حالات الغش التي جرى ضبطها تمثّلت في حالة غش بكلية الصيدلة، و6 حالات بكلية الطب البيطري، و3 حالات بكلية العلوم، وحالة واحدة بكلية الحاسبات والمعلومات، و62 بكلية الحقوق، وحالة بكلية التربية النوعية ميت غمر، مع وجود 48 لجنة خاصة للحالات المرضية والطلاب بداخل السجون".
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