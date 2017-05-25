بالصور.. الأوليمبي يتعاقد رسميًا مع مدافع حرس الحدود لموسمين

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نجح الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي في ضم اللاعب سيد جاد، مدافع حرس الحدود وإنبي السابق، بعد توقيع اللاعب اليوم على عقود انضمامه للأوليمبي لمدة موسمين.

ووقع اللاعب في حضور دكتور أمين شعبان، والاستاذ مصطفي أبو زاهرة، وكابتن أسامة ميكا، وأيمن شعبان.

وتنازل لاعب حرس الحدود الذي يلعب في مركز المساك عن باقي مستحقاته المالية لدى نادي حرس الحدود للحصول على الاستغناء وإتمام تعاقده مع الأوليمبي.

ومن جانبه أعرب سيد جاد ، صاحب "26 عامًا"، عن ارتياحه في أعقاب توقيعه للأوليمبي، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا من بعض أندية القسم الثاني مفضلا الانضمام للأوليمبي بسبب اسم النادي العريق، ورغبة مسئولية في المنافسة بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز.