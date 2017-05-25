أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات» -
بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما -
نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور.. الأوليمبي يتعاقد رسميًا مع مدافع حرس الحدود لموسمين

Google+ Print
بالصور.. الأوليمبي يتعاقد رسميًا مع مدافع حرس الحدود لموسمين بالصور.. الأوليمبي يتعاقد رسميًا مع مدافع حرس الحدود لموسمين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي في ضم اللاعب سيد جاد، مدافع حرس الحدود وإنبي السابق، بعد توقيع اللاعب اليوم على عقود انضمامه للأوليمبي لمدة موسمين.

ووقع اللاعب في حضور دكتور أمين شعبان، والاستاذ مصطفي أبو زاهرة، وكابتن أسامة ميكا، وأيمن شعبان.

وتنازل لاعب حرس الحدود الذي يلعب في مركز المساك عن باقي مستحقاته المالية لدى نادي حرس الحدود للحصول على الاستغناء وإتمام تعاقده مع الأوليمبي.

ومن جانبه أعرب سيد جاد ، صاحب "26 عامًا"، عن ارتياحه في أعقاب توقيعه للأوليمبي، مشيرًا إلى أنه تلقى عروضًا من بعض أندية القسم الثاني مفضلا الانضمام للأوليمبي بسبب اسم النادي العريق، ورغبة مسئولية في المنافسة بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

شاهد أيضا

مدافع حرس الحدود

مدافع حرس الحدود

مدافع حرس الحدود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

النيابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهدار مال عام شركة «بيع المصنوعات»

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

بالصور.. محمد صلاح يزور مستشفى للأطفال بروما

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

نادي تروا يقترب من الصعود للدوري الفرنسي

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»

فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد»