أزمة في «سيد البلد» بعد تأكد رحيل أكثر من 7 لاعبين

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اندلعت أزمة في الاتحاد السكندري بسبب الراحلين في نهاية الموسم، على رغم حالة النشوة التي تعيشها جماهير الاتحاد السكندري بسبب النتائج الجيدة التي حققها فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة التي دفعت به إلى المركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة.

إلا أن حالة من الغضب انتابت الجماهير بعد تناثر أنباء حول رحيل عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم، ووجهت الجماهير الغاضبة وابلًا من النقد لمجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور محمود مشالي، لتجاهله الدخول في مفاوضات مع اللاعبين المنتهي التعاقد معهم.

وتأكد رحيل أكثر من 7 لاعبين عن الاتحاد بنهاية الموسم، أبرزهم الهداف الكونجولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، الذي يرغب مجلس الإدارة في بيعه بأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستثمرًا تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة واقترابه من لقب هداف الدوري، وعلى رغم اعتراض خوان ماكيدا، المدير الفني لفريق الاتحاد، على رحيل اللاعب إلا أن النية تتجه لبيعه سواء لأحد أندية الصين أو الخليج أو لأحد القطبين، وبمقابل مادي يفوق 40 مليون جنيه، أي ما يوازي ميزانية فريق الكرة خلال موسم كامل.

وليس «كاسونجو» فقط من تأكد رحيله، حيث ينتهى التعاقد مع خالد قمر وحازم إمام، وعبدالرحمن فاروق وخالد الغندور، ولم تتخذ الإدارة أي إجراءات للتجديد لهم وبات رحيلهم مؤكدًا، خصوصًا بعد تردد أنباء حول رغبة الزمالك في استعادة قمر وحازم، وكذا توقيع عبدالرحمن فاروق و«الغندور» للإنتاج الحربي.

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ولم يقف الأمر على اللاعبين المنتهي التعاقد معهم فحسب، فهناك لاعبون آخرون أعلنوا تمسكهم بالرحيل على رغم عدم انتهاء تعاقدهم مع النادي، وأبرزهم المدافع محمد بازوكا، المرتبط بتعاقد مستمر لموسمين قادمين، الذي ترددت أنباء حول رغبة حسام البدرى في ضمه لصفوف الأهلي، كما أعلن وكيله عن اقتراب وصول عرض رسمي من نادي سيسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

كما أعلن الحارس محمود السيد، رغبته الملحة في الانتقال إلى المصري البورسعيدي للهروب من جحيم دكة البدلاء، ويعول محمود السيد على تبقي موسم واحد فقد في مدة تعاقده مع الاتحاد، وأن إدارة النادي قد توافق على بيعه والاستفادة من المقابل المادي، بدلاً من أن يرحل مجانًا بعد انتهاء الموسم المقبل، ولم يتوقف الأمر عند هؤلاء اللاعبين فحسب، حيث يرغب المدير الفني في استبعاد آخرين لعدم قناعته بمستواهم الفني، أبرزهم المدافع أحمد السيد.

وفي المقابل نجح مجلس الإدارة في تجديد التعاقد مع خمسة لاعبين لموسم واحد فقط، هم: نور السيد وأحمد الشيخ وأحمد الألفي ومحمد فرج (كابونجا)، والحارس الهاني سليمان، ويحصل الهاني سليمان في الموسم الإضافي على 800 ألف جنيه، و«كابونجا» على 600 ألف، ويحصل كل من «الشيخ» و«الألفي» على 450 ألف جنيه، بينما لم يعلن عن قيمة المقابل المادي الذي حصل عليه نور السيد للتجديد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة سموحة باستاد حرس الحدود بالمكس، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 30 للدوري الممتاز.