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مصدر بالأهلي يكشف البند الوحيد الذي يسمح برحيل كوليبالي

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مصدر بالأهلي يكشف البند الوحيد الذي يسمح برحيل كوليبالي مصدر بالأهلي يكشف البند الوحيد الذي يسمح برحيل كوليبالي

التحرير

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل عقد كوليبالي مع النادي، والذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، ولا يوجد به أي بند أو شرط يسمح له بالرحيل من تلقاء نفسه.

وأوضح المصدر في تصريحات للتحرير، أن مسؤلي الأهلي تداركوا الخطأ السابق في عقد ماليك إيفونا المهاجم الجابوني الذي لعب للأهلي سابقًا، عندما تم وضع شرط جزائي يسمح برحيله في الموسم الثاني إذا دفع للأهلي مبلغ وقدره 4 ونصف مليون يورو، أما فيما يتعلق بعقد كوليبالي فلا يوجد ما يسمح له بالرحيل باستثناء بند واحد فقط وهو أن يقوم الأهلي بإخطاره أنه تقرر الاستغناء عنه، لأنه غير مرغوب في استمراره وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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وأكد المصدر أن عقود كوليبالي تم مراجعتها بالعرببة والإنجليزية، للتأكد من أن نصوصها متوافقة مع ما يريده الأهلي وبالتالي فإن اللاعب إذا لم يعد ويلتحق بالأهلي سيتعرض للملاحقة والعقوبات القاسية من الفيفا.

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التحرير

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