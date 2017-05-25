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تيجانا: مباراة الداخلية إعداد جيد لاتحاد العاصمة

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تيجانا: مباراة الداخلية إعداد جيد لاتحاد العاصمة تيجانا: مباراة الداخلية إعداد جيد لاتحاد العاصمة

التحرير

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قال إسماعيل يوسف، رئس جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن مواجهة فريق الداخلية، صعبة، مشيرًا إلى أن احتلال الداخلية المركز الـ16 في جدول المسابقة هو ما يزيد صعوبة اللقاء.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك والداخلية الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

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وأضاف تيجانا، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الفريق سيخوض اللقاء للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، موضحًا أن مباراة الداخلية إعداد قوي للفريق قبل مباراة اتحاد العاصمة بالجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، والتي ستقام 2 من الشهر المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الـ3 في ترتيب حدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة من 29 مباراة.

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التحرير

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