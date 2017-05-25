عودة حمودي وسليمان لتدريبات الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتظم أحمد حمودي، ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حمودي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يشكو سليمان من كدمة في الركبة.

شاهد أيضا

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا مباراة القطن الكاميروني أدوا تدريبات استشفائية حيث اكتفى اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، الاثنين المقبل، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.