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عودة حمودي وسليمان لتدريبات الأهلي

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عودة حمودي وسليمان لتدريبات الأهلي عودة حمودي وسليمان لتدريبات الأهلي

التحرير

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انتظم أحمد حمودي، ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حمودي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بينما يشكو سليمان من كدمة في الركبة.

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بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا مباراة القطن الكاميروني أدوا تدريبات استشفائية حيث اكتفى اللاعبون بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة، الاثنين المقبل، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

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التحرير

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