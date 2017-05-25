مؤمن سليمان: المربع الذهبي هدف سموحة في الدوري

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، إن جميع الأندية التي تشارك في البطولات القارية تعاني من إجهاد لاعبيها، بسبب السفر وتلاحم المباريات.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أن الغيابات العديدة التي يعاني منها فريقه تضطره لاشراك لاعبين لا يملكون خبرات كافية للفصل بين المنافسات المحلية والإفريقية، إلى جانب حالة الاجهاد الذهني التي يعاني منها معظم اللاعبين.

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وتابع مدرب الفريق السكندري، إنه يسعى للتواجد بالمربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز، لضمان للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتغلب سموحة على ضيفه ريكرياتيفو دو ليبولو الكونغولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.