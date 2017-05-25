مباحثات ثنائية بين ميركل وأردوغان في بروكسل

بروكسل - (د ب أ):

أجرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل بشأن الخلاف بينهما على حظر تركيا زيارة نواب ألمان إليها.

أكد ذلك، اليوم الخميس، المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.

ولم يذكر زايبرت في رد على أحد الأسئلة، ما إذا كان اللقاء أسهم في تحريك الموقف في النزاع بين البلدين أم لا.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إن المحادثات الثنائية التي جاءت على هامش قمة "الناتو" في بروكسل استمرت ثلاثين دقيقة.

كانت ميركل هددت قبل اللقاء بسحب قوات الجيش الألماني من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا في حال لم يسمح لنواب البرلمان الألماني "بوندستاج" بزيارة الجنود الألمان للجنود العاملين بهذه القاعدة الجوية.

وكانت الحكومة التركية رفضت السماح لأعضاء بلجنة الدفاع التابعة للبرلمان الألماني مؤخرًا بزيارة قاعدة أنجرليك، لأن ألمانيا وافقت على منح عدد من الجنود الأتراك حق اللجوء إليها، بينما تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي في تركيا على حكومة أردوغان.

ويوجد في القاعدة التركية طائرات استطلاع ألمانية تشارك في الحرب على مواقع "داعش" في سورية، ومن المحتمل أن تنقل هذه الطائرات إلى الأردن في حال عدم تسوية الخلاف بين الدولتين.

ويتواجد في القاعدة التركية الجوية حوالي 260 جنديًا ألمانيا.