وقفة لـ«تدريس الأزهر» أمام المشيخة لتعيين «أبو هاشم» رئيسا للجامعة

التحرير

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أعلن نادي أعضاء التدريس بجامعة الأزهر، عن تنظيم وقفة أمام المشيخة، خلال الأيام المقبلة، لمطالبة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتطبيق القانون وانتداب الدكتور محمد أبو هاشم، أقدم نواب رئيس الجامعة، للقيام بأعمال رئيس الجامعة، بدلا من الدكتور محمد المحرصاوي.

وطالب الأعضاء في بيانهم الرابع الذي صدر، اليوم الأربعاء، وحصلت التحرير على نسحة منه، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإنهاء دور محمد عبد السلام مستشاره القانوني والدستوري، الذي تزايد وتعدى حدود مهام وظيفته.

وتساءل الأعضاء عن الظهور المبالغ فيه لمحمد عبد السلام، في كل المحافل الدولية التي يشارك فيها الأزهر، وتكرار سفرياته خارج البلاد باسم المشيخة، وتحكمه في سفريات الأساتذة سواء في القوافل أو الندوات الدعوية الرمضانية.