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الإفتاء: غدا تحرى «هلال رمضان».. وكل بلد له رؤيته الخاصة

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الإفتاء: غدا تحرى «هلال رمضان».. وكل بلد له رؤيته الخاصة الإفتاء: غدا تحرى «هلال رمضان».. وكل بلد له رؤيته الخاصة

التحرير

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة 29 شعبان، هو يوم تحرى رؤية الهلال، وأنها الجهة الوحيدة والمسئولة عن إعلان رؤية الهلال وليس أى جهه أخرى.

وكتبت الدار، عبر صفحتها على موقع فيسبوك 7 نقاط توضيحية حول رؤية الهلال:

1- تم الإعلان عن رؤية هلال شعبان في بداية الشهر.

2- الرؤية الشرعية كانت مخالفة للفلك.

3- كل بلد له رؤيته الشرعية الخاصة به وكل مسلم يلتزم برؤية البلد المقيم فيه.

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4- غدا الجمعة هو 29 شعبان وهو يوم تحرى رؤية الهلال.

5- نرجو من المشتركين عدم إثارة البلبلة والتشويش على الناس بأن النتيجة صحيحة أو أننا نتبع ، فكما ذكرنا سابقا كل بلد له رؤية حسب ما قررت المجامع الفقهية.

6- دار الإفتاء المصرية هى المسئولة عن إعلان رؤية الهلال وليس أى جهة أخرى.

7- غدا بعد انتهاء تحرى الهلال سيتم إعلان موعد بداية شهر رمضان.

30950-دار-الغفتاء-المصرية

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التحرير

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