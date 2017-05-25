قانونيون يطالبون البرلمان بعدم مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

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أعلنت 19 شخصية قانونية وسياسية وعامة، اليوم الخميس، رفضها لأي خطوة يتم اتخاذها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مطالبة الحكومة ومجلس النواب باحترام الأحكام القضائية، الصادرة بشأن الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذي جعل الاتفاقية منعدمة وليس لها أثر.

وأشار الرافضون، في بيانهم، إلى أن احترام الأحكام القضائية ومبدأ المشروعية وسيادة القانون هما أساس الحكم، والتدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمادة 184 من الدستور.

وقع على البيان كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار والكاتب الصحفي جمال الجمل والدكتور عمار علي حسن والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى القزاز والمحامون طارق نجيدة وطارق العوضي.

كما وقع عدد من النشطاء والشخصيات السياسية على البيان منهم مجدي حامد ومي عزام وخالد فواز وغادة محمود الحناوي ومحمد بكر وشفيق الجزار ومحمد عاطف والدكتور محمد منير مجاهد وأيمن غازي وسمير كيرلس.

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وندد طارق نجيدة المحامي وعضو هيئة الدفاع في قضية تيران وصنافير، بالتمهيد لمناقشة الاتفاقية في البرلمان، مشيرًا إلى أن إقرار الاتفاقية يُعد إخلال بالدستور والأعراف الدستورية التي نصت على عدم الاعتداء وحذرت من عدم تنفيذ السلطات لأحكام القضاء.

وأشار نجيدة إلى أن السلطة التنفيذية هي المعتادة لمخالفة الأحكام القضائية، ولم يحدث في التاريخ الدستوري المصري أن اعتدت أو حاولت السلطة التشريعية الاعتداء على السلطة القضائية، واتخاذ خطوات شأنها الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام أحكام القضاء.

ونوه نجيدة إلى أنه حال مناقشة الاتفاقية بالبرلمان سيكون أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير وكل المنددين بإبرام الاتفاقية أمام انتهاك صارخ للدستور، وسيتخذون المسار القانوني الذين تمسكوا به منذ بداية القضية، إلى جانب أنه لابد وأن يتم استفتاء الشعب على هذا الأمر وفقًا لأحكام الدستور.