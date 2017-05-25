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مدير أمن الوادي الجديد يفتتح منفذ "الداخلية" لبيع السلع المخفضة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الوادي الجديد يفتتح منفذ "الداخلية" لبيع السلع المخفضة

07:50 م الخميس 25 مايو 2017

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إغلاق مستشفى خاص ومركز للحضّانات جنوب بني سويف

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، مساء اليوم الخميس، منفذ وزارة الداخلية لبيع وطرح السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقال عبد الغفار لـ"مصراوي": "إن المنفذ سيعمل طوال الفترة المسائية، على مدار شهر رمضان المعظم بمقر نادي الشرطة بمدينة الخارجة لطرح السلع الغذائية، بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسب تتراوح من 25 - 35%، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في مساندة الوزارة ورجال الشرطة، لجموع الشعب في توفير الاحتياجات الأساسية لهم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار وضبط الأسواق والأسعار".

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن المديرية لا تألو جهدًا في مواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال حملات والرقابة على جودة المعروض من السلع المختلفة، بالتنسيق مع قطاعات الصحة والبيطري والتموين بالمحافظة.

 

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مصراوي Masrawy

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