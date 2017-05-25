دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان

دبي - (د ب أ):

غادرت مدينة دبي، اليوم الخميس، طائرة شحن متوجهة إلى مدينة عنتيبي الأوغندية مُحمَّلةً بتسعين طنًا من المساعدات الإنسانية للاجئي جنوب السودان.

وأفاد مسؤولون في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، أن الطائرة غادرت بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي.

وذكر المسؤولون أن هذه الشحنة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، والثالثة المقدمة خلال الـ12 شهراً الماضية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وشركائها من منظمات ووكالات الإغاثة في المدينة.

وتأتي هذه المساعدات استجابة للحاجة المتزايدة لسكان جنوب السودان الذين فروا إلى أوغندا هرباً من الصراع المسلح، وللتخفيف عن كاهل هؤلاء اللاجئين ومعظمهم من النساء والأطفال.

ووصلت الشحنة إلى أوغندا وهى عبارة عن مواد إغاثية قيمتها 1.6 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وشملت المعونات خيام الإيواء، والمياه الصالحة للشرب، والأدوات الصحية، ومعدات لوجستية ومساعدات طبية ومواد الإعاشة الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين.