دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان
دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان
07:49 م الخميس 25 مايو 2017
ارشيفية
دبي - (د ب أ):
غادرت مدينة دبي، اليوم الخميس، طائرة شحن متوجهة إلى مدينة عنتيبي الأوغندية مُحمَّلةً بتسعين طنًا من المساعدات الإنسانية للاجئي جنوب السودان.
وأفاد مسؤولون في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، أن الطائرة غادرت بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي.
وذكر المسؤولون أن هذه الشحنة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، والثالثة المقدمة خلال الـ12 شهراً الماضية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وشركائها من منظمات ووكالات الإغاثة في المدينة.
وتأتي هذه المساعدات استجابة للحاجة المتزايدة لسكان جنوب السودان الذين فروا إلى أوغندا هرباً من الصراع المسلح، وللتخفيف عن كاهل هؤلاء اللاجئين ومعظمهم من النساء والأطفال.
ووصلت الشحنة إلى أوغندا وهى عبارة عن مواد إغاثية قيمتها 1.6 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وشملت المعونات خيام الإيواء، والمياه الصالحة للشرب، والأدوات الصحية، ومعدات لوجستية ومساعدات طبية ومواد الإعاشة الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس جنوب السودان: وقف إطلاق نار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
-
نجل ترامب يلقي خطابا ويناقش "أفكارا جديدة" في دبي
-
سلفا كير يطمئن شعب جنوب السودان بعد إقالة رئيس أركان الجيش
-
أوغندا تتوقع استقبال 1.2 مليون لاجئ من جنوب السودان في 2017
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتلأخبار
-
هدية ملياردير لزوجته قيمتها 9 ملايين دولار تثير سخرية مواقع التواصل-هو وهي
-
بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحاتأخبار
-
كوليبالي لسيد عبد الحفيظ: سافرت إلى لندن وسأخبرك الأسباب لاحقًارياضة
-
خالد علي يوضح حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمةأخبار
-
رد فيفي عبده على الشيخ سالم عبد الجليلفنون